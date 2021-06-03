Kraliçe Elizabeth ABD Başkanı Biden ile görüşecek





Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth’in gelecek hafta İngiltere'de düzenlenecek G7 zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ı ağırlayacağı belirtildi. Açıklamada, görüşmenin G7 zirvesi sonrası 13 Haziran'da Windsor Kalesi'nde yapılacağı ifade edildi.





13’ÜNCÜ BAŞKAN OLACAK





Kraliçe Elizabeth, Nisan ayında eşi prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ardından ilk kez önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Biden, aynı zamanda Kraliçe’nin görevi süresince gördüğü 13'üncü ABD Başkanı olacak.





İngiltere’nin güneyindeki Cornwall’da 11-13 Haziran tarihleri arasında G7 Liderler Zirvesi düzenlenecek. ABD Başkanı Joe Biden, G7 zirvesi kapsamında göreve geldiği Ocak ayından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmiş olacak.



