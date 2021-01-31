Samanyolu Haber /Dünya / Kraliçe Elizabeth, Biden’ı ağırlayacak /31 Ocak 2021 19:52

Kraliçe Elizabeth, Biden’ı ağırlayacak

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Haziran'da yapılması planlanan G7 zirvesi öncesi ABD Başkanı Joe Biden’ı Buckingham Sarayı'nda ağırlayacağı öne sürüldü.

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İngiltere basınında yer alan haberlerde, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Haziran’da yapılması planlanan G7 zirvesi öncesi ABD Başkanı Joe Biden'ı İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı’nda ağırlayacağı öne sürüldü.

İngiliz basını, Kraliçe ve Biden arasındaki zirve öncesi ön görüşmeye Galler Prensi, Cornwall Düşesi ve Cambridge Dükü ve Düşesi’nin katılacağını belirtti.

Buckingham Sarayı tarafından Biden ve Kraliçe arasında planlanan ön görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama ise yapılmadı.

İngiltere, corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık iki yılın ardından ilk yüz yüze G7 zirvesinin Haziran’da ülkenin güneybatısında yer alan Cornwall'da yapılacağını duyurmuştu. 
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