Samanyolu Haber /Dünya / Kraliçe Elizabeth, geceyi hastanede geçirdi /22 Ekim 2021 11:12

Kraliçe Elizabeth, geceyi hastanede geçirdi

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, doktorların önerisi doğrultusunda istirahate çekilmeden önce tetkikler için geceyi hastanede geçirdi. Kraliçe, en son 8 yıl önce gece hastanede kalmıştı.

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Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Birkaç gün dinlenmesi yönündeki tıbbi tavsiyeyi takiben Kraliçe, çarşamba öğleden sonra bazı ön tetkikler için hastaneye gitti, bugün (perşembe) öğle saatlerinde Windsor Kalesi'ne geri döndü ve morali yerinde." denildi.

GİZLİ TUTULDU
95 yaşındaki Kraliçe'nin 7. King Edward Hastanesi'ne gidişi gizli tutulsa da The Sun gazetesinin haberinin ardından Buckingham Sarayı, açıklama yaparak gelişmeyi doğruladı. 8 yıl sonra ilk kez geceyi hastanede geçiren Kraliçe, en son 2013'te mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle özel bir klinikte bir gece kalmıştı.

KRALİÇENİN BASTONU
Kraliçe 2. Elizabeth, doktorların tavsiyesi üzerine 20 Ekim'de Kuzey İrlanda'ya yapacağı ziyareti iptal etmişti. Ülke basınında yer alan haberlerde, Kraliçe'nin kararının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili olmadığına yer verilmişti. İngiltere Kraliçesi, 12 Ekim'de Londra'da Westminster Abbey Kilisesi'ndeki ayinde bastonla görülmesinin ardından, 14 Ekim Perşembe günü Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı. Cardiff'teki Galler Parlamentosu önünde arabasından inerken kendisine baston verilen Kraliçe, açılış öncesi parlamento ileri gelenleriyle tanıştığı lobi alanına da asansörle çıkmıştı.
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