Bir çok çocuk ilk defa gördü: Kraliçe Elizabeth halkına seslendi

Kraliçe Elizabeth, "Önümüzdeki yıllarda bu zorlukla başa çıkan herkesin gurur duyacağını umuyorum" dedi.





Konuşmasına sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başlayan Kraliçe Elizabeth, fedakar bir şekilde çalışan diğer insanların da salgına karşı mücadelede halkı desteklediğini söyledi.

BBC’nin aktardığı habere göre,Koronavirüsün finansal zorluklar, yas ve aşılması gereken büyük sorunlar getirdiğini belirten Kraliçe, "Bu hastalıkla hep birlikte mücadele ediyoruz. Kararlı ve birlikte olursak bu hastalığın üzerinden geliriz" dedi ve ekledi:





"Kendimizden gurur duymamız yalnızca geçmişimizden kaynaklanmıyor, günümüzü ve geleceğimizi de tanımlıyor.





"Birleşik Krallık'ın bir araya geldiği ve sağlık çalışanları ile diğer kilit öneme sahip işçileri alkışladığı anlar ulusal ruhumuzun dışa vurumu olarak hatırlanacaktır ve bunun sembolü de çocuklar tarafından çizilen gökkuşakları olacaktır.





"Kendini izole etmek zor bir şey olsa da tüm inanç gruplarından ve inançsızlardan pek çok insan, bunun yavaşlamak, ara vermek, dua etmek veya meditasyon yapmak için bir fırsat olduğunu fark ediyor."





"Başaracağız ve bu başarı hepimizin olacak"

Dünya çapında insanların bir araya geldiğini ve birbirine yardım ettiğini, gıda ve ilaç sağlamaktan komşularına sahip çıkmaya kadar pek çok yardımda bulunduğunu hatırlatan Kraliçe Elizabeth, 1940 yılında kardeşi Prenses Margaret ile yaptığı ilk yayını hatırlattı:





"Bizler birer çocuk olarak buradan, Windsor Şatosu'ndan, evlerini terk etmek zorunda kalan çocuklara seslenmiştik.





"Bugün bir kere daha pek çok kişi sevdiklerinden ayrı kalmak zorunda. Ama o zaman olduğu gibi bugün de, bunun doğru şey olduğunu biliyoruz."





Koronavirüsle mücadelenin geçmiş sorunlardan çok daha farklı olduğunu belirten Kraliçe, insanlığın ortak hedefine dikkat çekti:





"Bu sefer dünyadaki tüm uluslar olarak ortak bir çaba gösteriyoruz, bunun için bilimdeki büyük ilerlemeleri ve iyileşmeye dair içgüdümüzü kullanıyoruz.





"Başaracağız ve bu başarı hepimizin olacak."





Kraliçe, Vera Lynn'in 2. Dünya Savaşı sırasında popülerleşen We Will Meet Again (Tekrar Buluşacağız) şarkısına referansla şöyle devam etti:





"Önümüzde hâlâ zor günler olabilir fakat daha iyi günlerin geri dönecek olması bizi rahatlatmalı: Tekrar arkadaşlarımızla birlikte olacağız, ailelerimizle birlikte olacağız, tekrar buluşacağız."





Kraliçe'nin dördüncü ulusa seslenişi

Kraliçe 2. Elizabeth bugüne kadar çok az sayıda ulusa sesleniş konuşması yapmıştı.





Bunlar 1991'de İngiltere'nin Birinci Körfez Savaşı'na katılımı sırasında, 1997'de Prenses Diana'nın cenazesi öncesinde ve 2002'de annesinin cenaze töreni öncesindeydi.





Ulusa sesleniş konuşması için yalnızca BBC'den koruyucu kıyafet giymiş bir gazetecinin görüntü almasına izin verildi.





Analiz: Güven ve ilham vermek için tutkulu bir konuşma

John Dymond, Kraliyet Muhabiri





Bugüne kadar Kraliçe Elizabeth'in çok önemli zamanlarda yaptığı ulusa seslenişler olmuştu. Tek bir yanlış kelime veya ifade bile mesaja zarar verebilir veya önemli bir imkanın kaybolmasına yol açabilirdi.





1997'de Prenses Diana'nın ölümü veya 2011'de İrlanda ziyareti sırasında yaptığı konuşmalar buna birer örnek.





Saray, risk almamak için sadece birliğe vurgu yapan ve teşekkür eden bir mesaj yayımlayabilirdi.





Fakat bu daha farklı bir konuşmaydı. Tutkulu, ilham ve güven veren bir konuşmaydı.





Her şeyden öte bu konuşma, zayıf durumda olan üyelerinin hayatını kurtarmak için kolektif mücadelesini sonsuza kadar hatırlayacak bu ulus için dönüm noktasıydı.





Bu bir savaş konuşması değildi, kolektif mücadele üzerineydi.





Genelde yalnız bir pozisyonda olan Kraliçe, evde yalnız kalmak zorunda olan çok sayıda kişiyle düşüncelerini paylaştı.