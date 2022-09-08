Samanyolu Haber /Dünya / Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti /08 Eylül 2022 20:40

Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında öldü. 2. Elizabeth 70 yıldır tahttaydı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kraliçe bugün öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde hayatını kaybetti," denildi.


2. Elizabeth için Buckingham Sarayı'ndan bayraklar yarıya indirildi.


Kraliyet Ailesi, Buckingham Sarayı'nın Kraliçe'nin sağlık durumunun endişe verici olduğu yönündeki açıklamasının ardından İskoçya'daki Balmoral çiftliğinde toplanmaya başlamıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth 1952 yılında tahta geçti ve hüküm sürdüğü 70 yıl boyunca büyük sosyal değişimlere tanık oldu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu.

Buckingham Sarayı'nın açıklamasında Kral ve eşinin bu gece Balmoral'da kalacakları, yarın Londra'ya dönecekleri ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Cevheri Güven bu kez de Ahmet Nazari dosyasını patlattı

Cevheri Güven bu kez de Ahmet Nazari dosyasını patlattı

'Hande Fırat hakkındaki iddiaları doğruluyorum'

'Hande Fırat hakkındaki iddiaları doğruluyorum'

Süleyman Kutsi, Almanya’nın Onur ve Uyum Ödülü’nü aldı

Süleyman Kutsi, Almanya’nın Onur ve Uyum Ödülü’nü aldı

Otobanda görünmez kaza: Tabela aracın üzerine düştü

Otobanda görünmez kaza: Tabela aracın üzerine düştü

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Kim bu 'yellehçiler' ?

Kim bu 'yellehçiler' ?

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Cüneyt Özdemir'in ipliğini pazara çıkardı

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

[Harun Tokak] Demek buymuş bu sevdanın bedeli

Tarihi Ergenekon itirafı: "Komutanlara ‘gelin teslim olun, hepinizi bırakacağız’ denildi"

Tarihi Ergenekon itirafı:
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:05:57