Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti

2. Elizabeth için Buckingham Sarayı'ndan bayraklar yarıya indirildi.

Kraliyet Ailesi, Buckingham Sarayı'nın Kraliçe'nin sağlık durumunun endişe verici olduğu yönündeki açıklamasının ardından İskoçya'daki Balmoral çiftliğinde toplanmaya başlamıştı.





Kraliçe 2. Elizabeth 1952 yılında tahta geçti ve hüküm sürdüğü 70 yıl boyunca büyük sosyal değişimlere tanık oldu.





Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu.





Buckingham Sarayı'nın açıklamasında Kral ve eşinin bu gece Balmoral'da kalacakları, yarın Londra'ya dönecekleri ifade edildi.