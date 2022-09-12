Kraliçe Elizabeth’in cenazesine otobüsle mi gidecek?

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesine katılacak dünya liderlerinden, ticari uçakla Londra'ya gelmelerinin istendiği ortaya çıktı.







Politico sitesinin haberine göre İngiltere hükümeti, Kraliçe için 19 Eylül'de düzenlenecek devlet törenine katılacak liderlerden özel uçak kullanmamalarını isteyerek, Londra'da helikopter kullanmalarının da yasak olacağını bildirdi. Ayrıca liderlerin ülkelerine ait resmi araçları kullanamayacağı ve cenazenin düzenleneceği Westminster Abbey'ye hep beraber otobüsle götürüleceği belirtildi.





Resmi belgelerde bu adımın güvenlik amaçlı olduğu kaydedilerek “Londra genelinde ve törenlerin düzenleneceği alanlarda çok kapsamlı güvenlik önlemleri alınacak” denildi. Ayrıca ikili görüşme taleplerinin de reddedileceği bildirildi.





Heathrow Havalimanı'nda özel jetler için cenazeye özel bir düzenleme olmayacağı kaydedilen resmi açıklamada, özel uçakla seyahat etmekte ısrar eden liderlere başka bir havalimanını tercih etmeleri önerildi.





‘BIDEN’I OTOBÜSTE HAYAL EDEBİLİYOR MUSUNUZ?’





Londra'da görev yapan bir yabancı büyükelçi, WhatsApp mesajında “ABD Başkanı Joe Biden'ı otobüste hayal edebiliyor musunuz?” diye duruma tepki gösterdi.





Politico, resmi belgelere göre Kraliçe'nin cenazesine yer sınırı nedeniyle her ülkeden sadece devlet başkanı ve eşinin davet edileceğini de aktardı. Yabancı elçiliklere gönderilen mesajda, ülke lideri ya da temsilcisi dışında konuk alınamayacağı bildirildi.





Habere göre Kral 3. Charles, cenazeye katılacak ülke liderleri için Buckingham Sarayı'nda bir etkinlik düzenleyecek.









Kraliçe’nin cenaze töreni, 19 Eylül’de Westminster Abbey'de düzenlenecek.





GEÇEN YIL GÜVENLİK PROTOKOLÜ KRİZİ ÇIKMIŞTI









Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine katılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) “güvenlik eksikliği” nedeniyle katılmamıştı.





Erdoğan'ın zirveye katılmama nedeninin “Türk delegasyonundaki kişi sayısına ve resmi araç sayısına getirilen kısıtlamalar” olduğu belirtilmişti.





Erdoğan da, iklim zirvesine katılmama kararıyla ilgili “Liderler Zirvesi için talep ettiğimiz güvenlik protokolü standartları vardı. Bunlar uluslararası bütün ziyaretlerimizde bize ve diğer bütün liderlere her zaman uygulanan protokoldeki standartlardı. Ancak bize bunların son anda karşılanamayacağı söylendi. Daha sonra bizim geri çevrilen talebimizdeki standartların başka bir ülke için istisnai olarak sağlanabildiğini öğrendik. Bu diplomatik teamüllere de uymuyordu” demişti.