Samanyolu Haber /Dünya / Kraliçe Elizabeth neden öldü: Rapor ilk kez açıklandı /29 Eylül 2022 16:43

Kraliçe Elizabeth neden öldü: Rapor ilk kez açıklandı

8 Ekim’de İskoçya’da Balmoral Kalesi’nde yaşamını yitiren Kraliçe 2. Elizabeth’in ölüm sebebi açıklandı.

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Geçen hafta toprağa verilen Kraliçe 2. Elizabeth’in ölüm belgesi kamuoyu ile paylaşıldı. Ölüm belgesinde, Kraliçe’nin ölüm sebebi “ileri yaş” olarak gösterildi.

96 yaşında 8 Eylül 2022’de yerel saatle 15.10’da yaşamını yitiren Kraliçe Elizabeth’in “ileri yaşa bağlı sağlık sorunları” sebebiyle öldüğü duyuruldu.

Belgede, Kraliçe II. Elizabeth’in ölüm sebebi olarak “ileri yaş” gösteriyor.

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölüm raporunu doktor Douglas James Allan Glass’ın hazırladığı açıklandı.

70 yılı aşkın bir süredir tahtta olan Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü sonrasında tahta Prens Charles çıkmıştı.
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