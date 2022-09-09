Samanyolu Haber /Dünya / Kraliçe Elizabeth'in cenaze programı açıklandı /09 Eylül 2022 21:49

Kraliçe Elizabeth'in cenaze programı açıklandı

96 yaşında hayatını kaybettiği açıklanan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth için yapılacak olan cenaze töreninin programı açıklandı.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından, yapılması planlanan cenaze programının da açıklandığı ifade edildi.
10 gün boyunda devam etmesinin planlandığı programın ayrıntılarının kamuoyuyla da paylaşıldığı ifade edildi.
Evrensel'de yer alan habere göre İngiltere tarihin en uzun süre tahtta kalan monarkı olan Kraliçe 2. Elizabeth'in 10 günlük cenaze programı şöyle:

Birinci gün: Charles saat 10:00'da St. James Sarayı'nda resmen kral ilan edilecek. Saat 15:30'da başbakan ve kabinesi Kral Charles ile bir görüşecek.

İkinci gün: Kraliçe’nin naaşı Buckingham Sarayı'na getirilecek.

Üçüncü gün: Kral Charles'a parlamentodaki Westminster Hall'da başsağlığı dilekleri sunulacak ve ardından Kral, İskoçya'dan başlayarak Birleşik Krallık'ta yas turuna çıkacak.

Dördüncü gün: Kral Charles'a Kuzey İrlanda'da başsağlığı dilekleri sunulacak. Öte yandan Kraliçe’nin naaşının saraydan Westminster'a getirilişi prova edilecek.

Beşinci gün: Naaş, saraydan Westminster'daki parlamento binasına getirilecek ve parlamentodaki Westminster Hall'de bir tören düzenlenecek.

Altıncı ve dokuzuncu günler arası cenaze provaları yapılacak ve Kraliçe’nin naaşın bir katafalka konularak üç gün süreyle 24 saat boyunca halkın ziyaretine açılacak.

Yedinci gün: Kral Charles, Galler'e gelerek burada başsağlığı dileklerini kabul edecek ve Galler Parlamentosu’ndaki törene katılacak.

Onuncu gün: Westminster Abbey'de cenaze töreni düzenlenecek ve öğlen saat 12:00'de iki dakikalık saygı duruşu yapılacak. Kraliçe Windsor Kalesi'ndeki Kral 6. George Anma Kilisesi'nde toprağa verilecek.
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