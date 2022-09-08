Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından hangi lider ne dedi?

Bir süredir çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle dönem dönem tedavi altına alınan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in hayatını kaybettiği duyuruldu.





Son dakika gelişmesi olarak verilen haber sonrasında ise dünya liderlerinden ardı ardına taziye mesajları gelmeye başladı.





İşte o mesajlardan bazıları:







Evrensel'de yer alan habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

ABD





AVRUPA BİRLİĞİ





FRANSA





ALMANYA





İSPANYA





İTALYA













FİNLANDİYA





HİNDİSTAN





Erdoğan Twitter hesabından “"Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum” mesajını paylaştı.Kılıçdaroğlu ise “"Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Yaşamının son gününe kadar çalışan, nice tarih olayına ve dünyadaki değişimlere tanık olan değerli devlet insanını saygıyla anıyor, kraliyet ailesi ile Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısı düzenlediği sırada, Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında öldüğünün açıklanması üzerine taziyelerini bildirdi.Jean-Pierre, "Dualarımız ve kalplerimiz Kraliçe'nin ailesi ve İngiltere halkıyla. Başkan Joe Biden'ın söyleyeceklerinin önüne geçmek istemem. Önce ondan bir şeyler duyun" dedi.Jean-Pierre, "İngiltere bizim en yakın müttefiklerimizden biri. Tekrar söylüyorum kalbimiz İngiltere ile." diye konuştu.ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile ortaklaşa yayımladığı taziye mesajında "Kraliçe 2. Elizabeth bir hükümdardan fazlasıydı. Bir çağı belirledi." değerlendirmesini yaptı.2. Elizabeth'in 70 yıl tahtta kaldığını ve bir tarihe tanıklık ettiğini anlatan Biden, Kraliçe'nin, tüm hayatını hizmete adadığını savundu.Biden, "Kraliçe 2. Elizabeth, eşsiz şerefi ve sebatıyla ABD ve İngiltere arasındaki bağları güçlendiren bir devlet kadınıydı. İlişkimizi özelleştirmede bize yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.Biden, Kraliçe'nin vefatının ardından tahta oturan Kral 3. Charles ve eşiyle çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirten belirtti.Öte yandan eski ABD Başkanları Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump da sosyal medya hesaplarından Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı.Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, kalbinin Kraliçe 2. Elizabeth'in ailesi ve sevenleriyle olduğunu belirterek Kraliçe'nin modern dünyanın değişmeyecek değerlerini her zaman gösterdiğini savundu.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Kraliçe Elizabeth'in dünyanın en uzun süre görev yapan devlet başkanı olduğunu, Avrupa'da savaşlara, barışlara, derin dönüşümlere tanıklık ettiğini hatırlattı.Kraliçe'nin bu değişimlerde yol gösterici olduğunu ifade eden von der Leyen, İngiltere Kraliçesi'nin aynı zamanda sükunetini ve adanmışlığını hiçbir zaman bırakmadığını kaydetti.Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ise çok az kişinin Kraliçe Elizabeth gibi dünya tarihini şekillendirdiğini belirtti. Metsola, "Dünya, İngiltere'de ve ötesinde Kraliçe'nin halkı ile yas tutuyor. O gerçekten Büyük Kraliçe Elizabeth'ti. Huzur içinde uyusun." dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in 70 yıla aşkındır İngiliz ulusunun devamlılığını ve birliğini temsil ettiğini belirtti.Macron,"Onu, Fransa'nın dostu, ülkesine ve asrına iz bırakan iyi kalpli bir kraliçe olarak hatırlıyorum." ifadesini kullandı.Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kraliçe 2. Elizabeth'in anısına Eyfel Kulesi'nin ışıklarının bu gece söndürüleceğini açıkladı.Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı.Steinmeier Instagram'dan yayınladığı mesajda, Kraliçe'nin vefatı dolayısıyla İngiliz Kraliyet Ailesi'ne en derin taziyelerini iletti.Almanya Cumhurbaşkanı, "Sadece Birleşik Krallık'ta değil, tüm dünyada büyük saygı ve itibar görüyordu. Almanya da Majesteleri'nin yasını tuttu. Bugün milyonlarca Alman, Birleşik Krallık halkıyla yas ve yürekten sempati duygularıyla birbirine bağlı hissediyor. Onun engin deneyimi ve görevini örnek bir şekilde yerine getirmesi yaşayan hafızamızda kalacaktır. Onun ölümü derin bir yaradır, bir dönemin sonudur." ifadelerini kullandı.İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ise yayınladığı mesajda, şunları kaydetti:"Olağanüstü öneme sahip bir figür tarihteki yerini aldı. İngiliz Milletler Topluluğu ailesine ve İngiliz vatandaşlarının hizmetine adadığı uzun hükümdarlık yaşamı boyunca her şeyden önce yetkili bilgeliği ve çok yüksek bir sorumluluk duygusuna sahip olmasıyla hatırlanacaktır."İSVİÇREİsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Kraliçe Elizabeth’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı paylaştı.Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek onun 70 yıllık saltanatında tarihe tanıklık edip şekillendirdiğini söyledi.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in gözü pek biri olarak hatırlanacağını belirterek "Milletine ve halkına ilham veren bir liderlik yaptı. Sosyal hayatta haysiyet ve dürüstlüğün simgesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.