Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi nedeniyle UEFA maçı ertelendi

İngiltere'de Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi nedeniyle olağanüstü günler yaşanmaya devam ederken, bu durumun futbol müsabakalarına da yansıdığı aktarıldı.UEFA, İngiliz takımı Arsenal ile Hollanda takımı PSV Eindhoven arasında 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.