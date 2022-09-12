Samanyolu Haber /Spor / Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi nedeniyle UEFA maçı ertelendi /12 Eylül 2022 19:23

Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi nedeniyle UEFA maçı ertelendi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı gerekçesiyle Arsenal PSV arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçının ertelendiği ifade edildi.

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İngiltere'de Kraliçe  II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi nedeniyle olağanüstü günler yaşanmaya devam ederken, bu durumun futbol müsabakalarına da yansıdığı aktarıldı.
 Cumhuriyet'te yer alan habere göre UEFA, İngiliz takımı Arsenal ile Hollanda takımı PSV Eindhoven arasında 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan erteleme nedeniyle ilgili açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesi nedeniyle ilan edilen ulusal yastan ötürü polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarının yaşandığı ifade edildi.
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