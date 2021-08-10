Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu Andrew'a cinsel saldırı davası açıldı

Mülakattaki yanıtları tepki çekti





Epstein'in intiharı şüpheli mi?





İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'un hakkındaki cinsel taciz iddiaları ve intihar eden pedofil milyoner Jeffrey Epstein ile ilişkisi uzun zamandır tartışılıyordu.Giuffre, Prens Andrew'un 2000 ila 2002 yıllarında, henüz reşit olmadığında Epstein'ın evlerinde en az 3 kez cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ediyor.Virginia Giuffre, basına yaptığı açıklamada, "Bana yaptıklarından Prens Andrew'u sorumlu tutuyorum. Güçlüler ve zenginler hesap verebilirlikten muaf değil. Umarım diğer kurbanlar da sessizce ve korku içinde yaşamamanın mümkün olduğunu görür" ifadeleri kullandı.Davanın devam etmesi durumunda, yemin altında ifade vermeye zorlanacak olan Prens Andrew, hakkındaki suçlamalara cevap vermek ve cinsel yaşamının ayrıntılarını vermek zorunda kalacak. Birçok özel e-posta veya mektup basında yer alabilecek.Konuya ilişkin İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ve Prens Andrew'dan doğrudan bir açıklama henüz yapılmadı.İngiltere Prensi Andrew, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye hakkındaki iddialarla ilgili verdiği mülakatta Jeffrey Epstein ile "cinsel suçtan hükümlü" olmasına rağmen arkadaşlığını sürdürmesi ve bundan pişman olmadığı izlenimi vermesi kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.Kendisi de reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkiye girmekle suçlanan prens, mülakatta olayın yaşandığı gece bir pizzacıda çocuklarıyla yemek yediğini söyleyerek iddiaları reddetmişti.Hakkındaki suçlamaları reddeden Andrew, İngiliz Kraliyet ailesine zarar vermemek için Kasım 2019'da resmi olarak kamu hayatından çekilmeyi seçmişti.ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Otopsi raporunda Epstein'ın ölüm sebebi intihar olarak kayıtlara geçti.New York Adli Tıp Başhekimlerinden Barbara Sampson, yapılan otopsi raporunun Epstein'in kendini asarak intihar ettiğini ortaya koyduğunu açıkladı.Ancak Epstein, ölümünden birkaç hafta önce hücresinde gardiyanlar tarafından baygın halde bulunmuş, boynunda görülen çürük izleri intihar teşebbüsü veya diğer mahkumların saldırısına uğradığı şüphelerini gündeme getirmişti.66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu.Epstein'in kardeşi tarafından ölümünü araştırmak üzere özel görevlendirilen New York Adli Tıp Kurumu eski otopsi uzmanı Dr. Michael Baden ise Epstein'ın vücudunda intihar ile çelişen ve cinayete dair işaretler olduğunu söylemişti.