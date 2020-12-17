Kraliçe'nin aşçısı ile anlaştı

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Mesut Özil, İngiltere'de 50 bin kişiye yemek yardımında bulunacak.







21-25 Aralık tarihleri arasında her gün 10'ar bin, toplamda ise 50 bin kişiye yemek ikram edilecek.







Yoksul, evsizlerin yanı sıra şiddete maruz kalmış kadınlara ikram edilecek menüleri İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in aşçısı Stefan Pappert (solda) hazırlayacak.





"Sağlıklı gıda" ismi altında besin değeri yüksek ve katkı maddesi olmayan ürünleri ihtiyaç sahiplerine

ulaştıran Özil, ekim ayında da buna benzer bir yardım organizasyonu düzenlemişti.







Tecrübeli futbolcu, on bir ayın sultanı Ramazan'da birçok kişiye iftar sofraları kurarak yardımda bulunmuştu.

