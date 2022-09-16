Samanyolu Haber /Dünya / Kraliçe'nin cenaze törenine hangi liderler katılacak? /16 Eylül 2022 09:26

Kraliçe'nin cenaze törenine hangi liderler katılacak?

Kraliçe II. Elizabeth'in resmi cenaze töreni Londra'daki Westminster Manastırında 19 Eylül pazartesi günü yapılacak.

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Yüzyılın 'en büyük diplomatik etkinliklerinden biri' olacak cenaze törenine dünya liderleri, politikacılar, ünlüler ve Avrupa ülkelerinden diğer kraliyet ailelerinin katılması bekleniyor.

Katılımcılara özel uçak yerine tarifeli seferleri kullanması tavsiye edilen tören için henüz resmi katılımcı listesi yayınlanmasa da davetiyeler gönderilmiş durumda.

Erdoğan katılmıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan törene katılmayacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'yi temsilen kendisinin katılacağını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ise törene katılacağını onaylayan ilk liderlerden oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından cenazeye katılacağını onayladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol de kraliçeyi son yolculuğuna uğurlayanlar arasında olacak.

Finlandiya cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Saull Niinistö ve eşinin cenazeye katılacağı duyuruldu.

İngiliz Milletler Topluluğu liderleri

İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin liderlerinin de cenazeye katılması bekleniyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese törende yerini alacak.

Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu da ülkesini temsilen törende yerini alacak.

Güney Afrika devlet başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Başkan Cyril Ramaphosa kraliçenin cenaze törenine katılacak.

Avrupa hanedanları

Avrupa'daki kraliyet hanedanları da cenazede yerlerini alacak.

İspanya Kralı Felipe VI ve eşi Kraliçe Letizia ile birlikte Eski İspanya Kralı Juan Carlos I ve Eski Kraliçe Sofia da katılacak. Eski Kraliçe Juan Carlos I, Kraliçe Elizabeth'in uzaktan kuzeni oluyor.

Hollanda'dan da kral ve kraliçe Eski Kraliçe Beatrix ile birlikte katılacak.

Danimarka Kraliçesi Margrethe II de son yolculuğunda Kraliçe Elizabeth'in yanında olacak.

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako ile Ürdün Kralı Abdullah II de dünyadaki kraliyet ailelerinden katılacaklar arasında yer alacak.

Kimler davet edilmedi?

İngiliz PA Media haber ajansına göre Suriye, Venezuela ve Afganistan törene temsilci gönderilmesi istenmeyen 3 ülke oldu.

Öte yandan Kuzey Kore ve Nikaragua'dan büyükelçilik düzeyinde temsil edilmesi istendi.

Rusya, Belarus ve Myanmar liderleri de törende yer almayacak.
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