Samanyolu Haber /Dünya / Kraliçenin cenazesini taşıyan uçak havadayken izlenme rekoru kırdı /15 Eylül 2022 21:05

Kraliçenin cenazesini taşıyan uçak havadayken izlenme rekoru kırdı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze töreni sürerken, Kraliçe'nin cenazesini taşıyan uçağın ise uçuş sırasında izlenme rekoru kırdığı ifade edildi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre İsveç merkezli, uçakları havadayken izleme olanağı sunan Flightradar24 adlı internet sitesi, Kraliçe 2’nci Elizabeth’in naaşının taşındığı uçuşun tarihin en çok takip edilen uçuşu olduğunu açıkladı.

70 yıl 214 gün tahtta oturan 96 yaşındaki kraliçe, 8 Eylül’de İskoçya’daki Balmoral Şatosu’nda öldü. Kraliçenin naaşı önceki gün uçakla İskoçya’nın başkenti Edinburgh’dan İngiltere’nin başkenti Londra’ya götürüldü. Bir gece, ‘evinde’, Buckingham Sarayı’nda geçirdikten sonra dün parlamento binası içindeki Westminster Hall’da halkın vedalaşabilmesi için katafalka konuldu.

Kraliçenin naaşını Kraliyet Hava Yolları’na (RAF) ait bir Globemaster C-17 Londra’ya getirdi. Kızı Prenses Anne ve eşi Sör Timothy Laurence uçaktayadı.
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