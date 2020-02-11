Kraliyet ailesinde bir skandal daha

Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Peter Phillips ve Kanadalı eşi Autumn Kelly, 12 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı. BBC Türkçe’nin haberine göre iki çocuğu olan çift ortak velayet üzerinde anlaştı.





Boşanma kararının alındığına yönelik çift tarafından yapılan açıklamada, "İki taraf ve çocuklar için en iyi karar" denildi.Açıklamada Peter Phillips ve Autumn Kelly'nin dostluklarının süreceği de belirtildi.





2008 yılında evlenen çiftin çocuklarından Savannah dokuz, Isla ise yedi yaşında. Çiftin çocuklarının herhangi bir kraliyet unvanı bulunmuyor.42 yaşındaki Peter Phillips, Prenses Anne ve birinci eşi Mark Phillips'in oğlu. Peter Phillips, Kraliçe II. Elizabeth'in en büyük torunu.