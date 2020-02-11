Samanyolu Haber /Dünya / Kraliyet ailesinde bir skandal daha /11 Şubat 2020 19:09

Kraliyet ailesinde bir skandal daha

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu olan Sussex Dükü Prens Harry ile eşi düşes Meghan Markle’ın İngiliz kraliyet ailesinin “üst düzey” üyeliğinden çekilme kararının ardından aileyi sarsan yeni bir karar daha geldi.

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Kraliçe II. Elizabeth'in torunu Peter Phillips ve Kanadalı eşi Autumn Kelly, 12 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı. BBC Türkçe’nin haberine göre iki çocuğu olan çift ortak velayet üzerinde anlaştı.

Boşanma kararının alındığına yönelik çift tarafından yapılan açıklamada, "İki taraf ve çocuklar için en iyi karar" denildi.Açıklamada Peter Phillips ve Autumn Kelly'nin dostluklarının süreceği de belirtildi.

2008 yılında evlenen çiftin çocuklarından Savannah dokuz, Isla ise yedi yaşında. Çiftin çocuklarının herhangi bir kraliyet unvanı bulunmuyor.42 yaşındaki Peter Phillips, Prenses Anne ve birinci eşi Mark Phillips'in oğlu. Peter Phillips, Kraliçe II. Elizabeth'in en büyük torunu.
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