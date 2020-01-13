Samanyolu Haber /Dünya / Kraliyet ailesinde kriz çıktı /13 Ocak 2020 19:30

Kraliyet ailesinde kriz çıktı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu olan Sussex Dükü Prens Harry ile eşi düşes Meghan Markle’ın İngiliz kraliyet ailesinin “üst düzey” üyeliğinden çekilme kararının yankıları devam ediyor.

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Maddi açıdan bağımsız olarak çalışmak istediklerini açıklayan çiftin kararı Kraliyet ailesini sarsmış durumda.Çiftin aldığı karar nedeniyle birçok iddia ortaya atıldı. Kararın aileden kimseye danışmadan alınması nedeniyle Kraliçe II. Elizabeth’in "üzgün", Prens Harry'nin babası Prens Charles ile ağabeyi Prens William’ın ise "çok kızgın" olduğu ifade ediliyordu.

Times gazetesi de Prens Harry'nin ağabeyi Cambridge Dükü Prens William tarafından İngiltere Kraliyet Ailesi'nin dışına itildiğini öne süren bir habere imza atmıştı.

Ortaya çıkan iddialar üzerine Prens Harry ve Prens William ortak bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, Prens William'ın kardeşine "zorbalık" yaptığı iddiası reddedildi.

BBC Türkçe’nin haberine göre açıklamada “Akıl sağlığı konularına çok önem veren iki erkek kardeş için, böylesi kışkırtıcı bir dil kullanılması saldırganca ve potansiyel olarak zarar vericidir" denildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ailenin üst düzey üyelerini yüzyüze bir toplantıya çağırmıştı.Prens Harry ve eşi düşes Markle tarafından yapılan açıklamada "Kraliyet ailesinin üst düzey üyeleri olmaktan çekilerek, maddi açıdan bağımsız olarak çalışmak, aynı zamanda Kraliçe Ekselanslarını desteklemeye devam etmek istiyoruz" denilmişti.
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