Kraliyet ailesine ikinci corona virüsü şoku: Yoğun bakıma aldılar

Corona virüsü İngiltere’de etkisini giderek artırıyor. Başbakan Boris Johnson’dan Sağlık Bakanı Matt Cummings’e kadar çok sayıda önde gelen isimde de görülen virüs, Kraliyet ailesini de ikinci kez sarstı.





Geçtiğimiz günlerde Prens Charles’ın corona virüsüne yakalanarak karantinaya girdiği açıklanmıştı. Tedavisi tamamlanan Prens Charles, yeniden yapılan testler negatif çıkınca karantinadan çıkmıştı.



