Samanyolu Haber /Dünya / Kraliyet ailesine paralarını geri ödediler /08 Eylül 2020 09:42

Kraliyet ailesine paralarını geri ödediler

Netflix ile 150 milyon dolarlık anlaşma imzalayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Windsor’da bulunan Frogmore Cottage’ı yenilemek için aldıkları 2,4 milyon sterlinlik (23 milyon TL) borcu, Kraliyet Hanesi’ne geri ödedi.

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İngiltere Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Prens Harry’nin, Windsor’da bulunan Frogmore Cottage’ı yenilemek için aldığı 2.4 milyon sterlinlik borcu (23 milyon TL), Kraliyet Hanesi’ne geri ödediği belirtildi.

İngiliz medyası, Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın Netlix ile yaptıkları 150 milyon dolarlık (1 milyar 119 milyon TL) anlaşma sonrası Kraliyet Hanesi’ne ödemeyi yaptığına dikkat çekti.

Harry ve Meghan'ın Netflix anlaşması

İngiliz medyası, Harry ve Meghan çiftinin Netflix ile yaptıkları anlaşmaya belgesellerin, Meghan ve Harry’nin rol alabileceği filmlerin, bazı programların ve çocuk programlarının da dahil olduğunu belirtti.

Öte yandan, Prenses Diana ile ilgili bir belgeselin de bu anlaşmaya dahil olabileceği öne sürüldü. Harry ve Meghan çifti, şu anda ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 14 milyon (137 milyon 541 bin TL) sterline satın aldıkları evde yaşıyor.
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