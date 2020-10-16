Samanyolu Haber /Gündem / Kraliyet, kapıları Türkler’e kapattı! /16 Ekim 2020 08:57

Kraliyet, kapıları Türkler’e kapattı!

İngiliz Kraliyet Ailesi’ne bağlı dünya müzik otoritesi Royal Müzik Akademi sınavlarına İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu (ABRSM) iptal kararıyla Türkler giremeyecek. Piyano, keman, şan, callo, gitar gibi birçok daldaki sınavların iptali, özel yetenekli 2 bin öğrenciyi üzdü. İlk kez yaşanan iptalin sebebi, Türkiye’nin Covid-19 vaka sayısını gizlemesi...

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İngiliz Kraliyet Ailesi, dünyada sanatta üst seviye standart oluşturmak amacıyla Sanat Akademisi'ni 252 yıl önce kurdu. Resim, müzik, heykel gibi bir çok alanda bizzat Kraliçe II. Elizabeth'in himayelerinde sanatın farklı alanları destekleniyor.  Müzik alanında da yine kraliyete bağlı olan Royal Sanat Akademisi uluslararası tek otorite olarak kabul ediliyor.

KRALİÇENİN HİMAYESİNDE

İngiltere'den her yıl 100'den fazla ülkeye giden hocalar yaklaşık 500 milyon kişiye uygulama ve teori sınavları yapıyor. 3 ayrı kategoride ve 8 aşamalı sınavlarda başarılı olup sertifika alabilenler, İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu (ABRSM) kararıyla merkezi Londra'daki 4 ayrı okula kabul ediliyor.

Çeşitli aşamalara kadar gelen öğrencilerin, bir üst aşamaya geçebilmesi için Türkiye'de nisan-mayıs aylarında yapılması gereken sınavlar Covid-19 nedeniyle bu yıl iptal edilerek, ekim-aralık aylarına alınmıştı. ABRSM Türkiye temsilciliğini, merkezi İzmir'de olan özel bir müzik okulunun sahibi Maria Rita Epik yapıyor.

Sınavlar, İngiltere'den gelen uzmanların gözetiminde İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere 19 ayrı merkezde yapılıyordu. Ancak İngiliz Hükümeti, bir süre önce Covid-19 verilerini güvenilmez bulduğu için Türkiye'yi güvenli hava sahasından çıkarınca, kasım-aralık aylarında yapılması planla-nan sınavlar da iptal edildi.

2 BİN ÖĞRENCİ MAĞDUR

Bu son dakika gelişmesiyle 2 bin Türk öğrenci ortada kaldı. Öğrencilerin bazıları ilk kez sınava girecek iken bazıları daha önce 8 aşamalı sınavda çeşitli kademeleri geçen  adaylardan oluşuyor.


YÖK’ün de denklik verdiği diplomayı alanlar aynı zamanda AB ülkelerinde ve ABD'de uluslararası öğretmenlik yapma hakkı kazanıyor. Genç yeteneklerin hayalleri iptal kararıyla şimdi başka bahara kaldı. Sınav için ödenen bin TL' lik ücretleri adaylara İngiltere’deki ABRSM iade edecek. Sınavların, 2021'de uçuş sorunu çözülürse yapılması bekleniyor.
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