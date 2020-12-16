Samanyolu Haber /Ekonomi / Kredi bitince , Konutta harç bitti yapı paydos /16 Aralık 2020 14:26

Kredi bitince , Konutta harç bitti yapı paydos

Bankaların sağladığı avantajlı kredilerin sona ermesinin ardındanhem yeni hem de ikinci el konut satışlarında da hızlı bir gerileme yaşandı.

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Konut kredisi faizi aralık ayında kasım ortalamasının iki puan üzerine çıkarken, ipotekli satış ve devirlerde de gözle görülür bir gerileme kaydedildi.

Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, 16 Aralık tarihli yazısında bu durumu, "Harç bitti yapı paydos" olarak yorumladı.

"O yağlı ballı faizin sona ermesiyle birlikte konut satışları da normal seyrine dönüverdi" ifadelerini kullanan Aktaş, "Hatta faiz giderek yükseldiği için neredeyse nisan ve mayıstaki o kabus günleri yaşanmaya başlandı. Ve öyle anlaşılıyor ki, dün açıklanan kasım ayı tablosunu da arar hale geleceğiz" öngörüsünde bulundu.

"TÜİK verileri ekimden sonra kasımda da ipotekli konut satışının çok düşük kaldığını ortaya koydu. Ekimde 8 bin 137 olan ipotekli konut satışı, kasımda ancak 8 bin 822’ye yükseldi" bilgisini paylaşan Aktaş, yazısını şu satırlarla sürdürdü:

"İpotekli konut satışı ilk üç ay 14-15 bin dolayında gerçekleşmiş, nisan ve mayısta pandeminin etkisiyle 6 binlere inmiş, izleyen üç ay ise o yağlı ballı kredinin dopingiyle bir ara 39 bine kadar fırlamıştı. Satışın 39 bini bulduğu temmuz ayında konut kredisi faizi ortalama olarak yüzde 9.11’e kadar gerilemişti. Faiz, kasım ayı ortalamasında yüzde 15.68’i buldu, satış da 9 binin hemen altında gerçekleşti.

Zaten grafiğimiz gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Faiz aşağı-satış yukarı, faiz yukarı- satış aşağı!"
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