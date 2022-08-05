Samanyolu Haber /Gündem / Kredi kartıyla alışveriş %103 arttı /05 Ağustos 2022 14:26

Kredi kartıyla alışveriş %103 arttı

Yaşanan ekonomik kriz ortamı nedeniyle kredi kartına yüklenilmesi sonrasında kartla alışveriş oranının yüzde 100'den fazla artış gösterdiği belirtildi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre yılın ilk yarısında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 103 artışla 1,44 trilyon TL oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2022'nin ilk yarısına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, haziran sonu itibarıyla Türkiye'de 91,1 milyon adet kredi kartı, 157,8 milyon adet banka kartı ve 63,9 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

Yılın ilk yarısında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1,44 trilyon TL oldu.

Kartlı ödemelerde, 2022 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme yüzde 298 artış ve 55,7 milyar TL'lik ödemeyle hava yolları sektöründe gerçekleşti. Hava yollarını, sırasıyla konaklama, yemek, akaryakıt istasyonları ve kuyumculuk sektörleri takip etti.

İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın 2 katına çıkarak 402 milyar TL oldu. İnternetten kartlı ödemelerde, 2021'in ilk 6 ayına göre yüzde 113 büyüme gerçekleşti. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı da artarak yüzde 25,8 oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kredi kartıyla alışveriş %103 arttı Sonraki Haber >>

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

İYİ Parti'den 'Zampiyonlar ligi' videosu

Doktora saldıran kişi yine serbest

Doktora saldıran kişi yine serbest

'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

'Özrü kabahatinden büyük' diye buna denir

Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Hocaefendi Çağlayan Dergisi mizanpaj çalışmalarına katıldı

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Kime emanet?

Kime emanet?

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı: "Hesaptan fişliyorum"

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı:

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:46:47