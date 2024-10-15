Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Süreç başladı

Artan enflasyonla birlikte kredi kartı kullanımında yaşanan büyük artış, birçok vatandaşın borçlarını ödeyememesine yol açtı. Bu duruma çözüm getirmek amacıyla, bankalar kredi kartı borçlarını yapılandırma adımını attı. Böylece kredi kartı borcu olan vatandaşlar, borçlarını 60 aya kadar taksitlendirebilecek.





Borcunu ödeyemeyenler için yapılandırma fırsatıyla toplam borç tutarı taksitlendirilecek ve her ay ödenecek taksitler asgari ödeme tutarına eklenerek ödenecek. Bu şekilde, kredi kartı borçlarının taksitlendirilmesi kolaylaştırılmış olacak.





Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, kamu bankaları arasında Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, yapılandırmada öncülük ediyor. Şu ana kadar kamu bankalarında yapılandırılan tutar 1.5 milyar TL'yi aştı. Özel bankalar arasında ise İş Bankası ve Akbank da yapılandırma sürecini başlatanlar arasında yer alıyor.





Kredi kartı borçlarının yapılandırılmasında uygulanacak faiz oranları, borcun tutarına göre değişiklik gösterecek. Bu kapsamda, faiz oranları 24 Ekim’de açıklanacak ve 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek. Şu anki yapılandırma sürecinde ise yüzde 3.11 faiz oranı uygulanıyor ve bu oran Merkez Bankası’nın belirlediği faiz oranına göre belirlenmiş durumda. Eğer referans faiz oranı sabit kalırsa, azami akdi faiz oranları borç tutarına göre değişecek; 25 bin liranın altındaki borçlar için yüzde 3.50, 25 bin ila 150 bin lira arasındaki borçlar için yüzde 4.25, 150 bin liranın üzerindeki borçlar için ise yüzde 4.75 oranında faiz uygulanacak.





Kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yönelik yapılandırma imkanı tanıdı. Bu karara göre, kredi kartı veya ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler, borçlarını 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandırabilecek.Yapılandırma DetaylarıBDDK'nın aldığı kararla, kredi kartı ve kredi borçlarını ödeyemeyen vatandaşlara 60 aya kadar taksitlendirme fırsatı sunuldu. Dönem borcunun asgarisini ödeyemeyenler, borçlarının tamamını taksitlendirdiğinde, her ay ödenecek taksitler asgari ödeme tutarına eklenecek. Ayrıca yapılandırılan borcun yarısı ödenene kadar kart limiti artırılamayacak. Bunun yanında, ihtiyaç kredilerinde 30 gün gecikmiş ödemeleri olanlar da yapılandırma imkanından yararlanabilecek. Ancak bu fırsattan faydalanmak için 1 yıl içinde başvuru yapılması gerekiyor.