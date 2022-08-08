Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısında rekor artış

Tüketici Birliği Federasyonu, ‘Cüzdanımızda Ne Var?’ başlıklı temmuz ayı raporunu yayımladı. Rapordaki verilere göre, Kredi kartı borçlularının yüzde 33’ü borcunun tamamını ödeyemez halde. Borcunu öteleyen vatandaşların sayısı 20 milyonu bulurken üç aydır bu sayıda artış görülüyor.



Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “36 milyon kredi kartının limiti dönem bitmeden dolmaktadır. Semt pazarlarında dahi kredi kartı kullanımının arttığı tespit edildi" dedi.



Bülent Deniz, "Bu sonuç, kredi kartı harcamalarının büyük oranda tüketicinin yaşamını sürdürmesi için zorunlu olarak satın almak zorunda olduğu kalemlerde gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında konunun ele alınacağı duyurulmuş, ancak toplantı sonrası açıklama yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.

Acil önlem çağrısı



Acil önlem uyarısı yapan Deniz, aksi takdirde yasal takipte olan 750 bin tüketiciye, milyonlarca kişinin eklenmesinin kaçınılmaz olacağına dikkat çekti. Deniz, yasal takip süresinin 90 günden salgın dönemindeki gibi 180 güne veya daha fazla süreye çıkarılması, yasal takibe düşen kredi kartı borçlarının yanı sıra hesap özeti kısmi olarak ödenerek ötelenen borçlara da yapılandırma olanağı getirilmesi çağrısı yaptı.