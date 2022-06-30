Kredi kartı limitlerinde düzenleme

Koronavirüs salgını döneminde kredi kartıyla ödeme ve özellikle de temasssız ödemeler daha çok tercih edilmeye başlanmıştı.





Bu kapsamda kullanımı artan temassız ödeme de yeni bir limit artırımına gidildiği belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre temassız ödeme limitlerinde değişikliğe gidildi. temassız ödeme limitlerinde değişikliğe gidildi.

Kredi kartı ve banka kartlarında 500 lira limitle sınırlandırılan temassız ödeme yüzde 50 artışla 750 liraya çıkartıldı. Limit artırımı 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti. 750 liraya yükselen temassız ödeme limiti böylece yüzde 50 oranında artmış oldu.