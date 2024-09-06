Kredi kartı limitlerine ayar! Tek bir şarta göre belirlenecek...

Şu anda vatandaşların, tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti; kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirin 2 katını, sonraki yıllarda ise aylık gelirin 4 katını geçemiyor. Ancak bu gelir mutlaka ücret geliri değil. Bu yüzden bir çok vatandaşın aylık ücretinin kat be kat fazla kart limiti olduğu biliniyor.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025-2027 dönemine ilişkin ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program'ı (OVP) kamuoyuna açıkladı. Buna göre, 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'a çekilirken enflasyon beklentisi yine bu yıl için yüzde 33'ten yüzde 41,5'e çıkarıldı. Cari açık bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 1,7'e düşürüldü.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'a göre kredi kartı kullanımına düzenleme gelecek. Habertürk'te yer alan habere göre, programın satır aralarında kredi kartı limitlerinin kısılacağına dair cümleler yer alıyor.OVP'de gelirin çok üstüne çıkan kart limitine düzenleme getirileceğini belirtiyor. Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunu artırmak amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında toplanan veri setleri ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonun sağlanacağı vurgulandı. Vatandaşların gerçek ücretleri SGK'ya bildirildiği için ekonomi yönetimi böylece limitlerin gerçek gelire göre belirlenebileceğini hesaplıyor. Bu durum birçok vatandaşın kart limitinin düşürüleceği anlamına geliyor.