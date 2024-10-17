Kredi kartı vergisinden geri adım

İktidar, kredi kartlarından alınacağı gündeme gelen vergi düzenlemesinden geri adım attı.



AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, savunma sanayine aktarılmak üzere kredi kartlarından alınacak katkı payı düzenlemesinden vazgeçildi.



AKP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduğu teklif, kredi kartının limiti 100 bin lira olanlardan yıllık 750 lira vergi alınmasını öngörüyordu.



Düzenleme ile birlikte alınan verginin "Savunma Sanayii Destekleme Fonu"nun aktarılması gündemdeydi.



Büyük tepkilere sebep olan tasarının gündeme gelmesinin ardından yurttaşlar bankaların çağrı merkezine başvurarak kart limitlerini düşürme talebinde bulunmuştu.



Tasarının Meclis'te görüşülmeye başlandığı Plan ve Bütçe Komisyonu ise 15 Ekim Salı günü toplantısını kapatmış, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin yeniden değerlendirileceğini ve ertelendiğini söylemişti.