Kredi kartında takibe düşenlerin sayısı patladı

Bu dönemde bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 43 artarak 891 bin kişiye ulaştı.







Böylece, faizlerdeki yükseliş ve ekonomideki yavaşlamanın etkileri, borç kaynaklı yasal takip verilerinde görülmüş oldu.





Kredi kartında azami gecikme faizi aylık yüzde 4,55 seviyesinde bulunuyor.





Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, 2024 yılı Haziran ayına ilişkin 'negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı" verilerini yayımladı.Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69,7 oranında artışla 645 bine yükseldi.Aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 34,3 oranında artışla 536 bin kişi oldu.Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98,4 artışla 142 bin kişiye yükseldi. Bu rakam, Aralık 2021 sonrasındaki 30 ayın zirvesi olarak kayıtlara geçti.Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı da haziranda yıllık yüzde 75,7'lik artışla 67 bine ulaştı.Risk Merkezi verilerine göre, Haziran 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 103 artış ile 77 milyar TL oldu.Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam etmekte olan kişi sayısı 2024 yılı Haziran sonu itibarıyla 3 milyon 804 bin 248 olarak kayıtlara geçti.Öte yandan, kartlı harcama artış hızında da son aylarda yavaşlama dikkat çekiyor. Haftalık kart harcamalarının aylık ortalamasının yıllık artışı şubatta yüzde 135,5'i görürken temmuzda yüzde 80,8'e kadar geriledi.Yerel seçim döneminde zirveyi gören kredi kartı taksitli borç bakiyesi, son üç ayda sert geriledi.Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 5 Nisan 2024 tarihinde 787,8 milyar TL olan kredi kartı taksitli borç bakiyesi, 26 Temmuz'da 678,8 milyar TL oldu. Yaklaşık üç aylık dönemde bakiyede düşüş oranı yüzde 13,8, düşüş miktarı 109 milyar TL oldu.