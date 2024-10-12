Kredi kartında limit düşürmek isteyen vatandaşa engel gelebilir

Savunma Sanayi Fonu'na gelir sağlamak amacıyla sunulan teklifte en dikkat çeken düzenleme ise, limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından her yıl 750 lira ücret alınması oldu.





Tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında da alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira alınacağını hatırlatan Sarp, yıllık ortalama konut satışı verilerinden hesaplandığında buradan da yıllık yaklaşık 2 milyar lira kaynak sağlanacağını söyledi.





9 aylık Hazine nakit açığının 1,5 trilyon lira olduğunu anımsatan Sarp, "Bu iğneyle kuyu kazmaktır. Bir şeyleri adaletsizce bir kesimin üzerine yığmak anlamına gelir. Buradan toplanacak parayla açığın çok küçük bir kısmı bile kapanmıyor. Diğer taraftan da vatandaşın mağduriyetini artırıyor" dedi.





Kredi kartı limiti 100 bin TL’yi aşanlardan savunma sanayii için yıllık 750 TL katkı payı alınacak olması, birçok vatandaşın kredi kartı limitlerini düşürme eğilimine girmesine neden oldu. Ancak ekonomi yazarı Nazlı Sarp, bu konuda bir genelge yayımlanabileceğini ve bankaların limit düşürme taleplerini kabul etmeyebileceğini belirtti.AKP Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere toplamda yıllık 70-80 milyar TL gelir artırıcı kalıcı hizmet bedeli getiren yasa teklifi açıkladı.Yürütme ve yürürlük dahil 12 maddeden oluşan "Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" TBMM başkanlığına dün sunuldu.Ekonomi yazarı Nazlı Sarp Sözcü TV'ye yaptığı açıklamalarda limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartı sayısının toplamda 62 milyon olduğunu söyledi. Sarp, "Bunları hesapladığınızda yaklaşık 46,5 milyar liralık toplam kesinti ortaya çıkıyor" dedi.100 bin liranın üzerinde kredi kartı olan ve 750 TL'lik savunma sanayii payı kesintisini ödemek istemeyen vatandaşlar ise kredi kartı limitlerini düşürmeyi planlıyor.Ancak vatandaşlar kartlı harcamalarla yaşamını sürdürdüğünden çok fazla da limit düşürmek istemiyor. Çok fazla limit düşürmek isteyen vatandaşlar, 90-95 lira limit isteğinde bulunacaklarını belirtiyor.Bankaların bu isteği kabul edip etmeyeceği henüz belirsizken Sarp, bankaların limit düşürme isteğini kabul etmemesi için bir genelge yayınlanabileceğini söyledi.