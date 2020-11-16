Kredi maliyeti artınca konut satışları çakıldı

Türkiye'de konut satışları 2020 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,3 azalarak 119 bin 574'e geriledi.





Aynı dönemde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,3 azalış göstererek 25 bin 566 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 21,4.





Diğer konut satışları 2020 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,7 artarak 94 bin 8 oldu.





İLK DEFA SATILAN KONUT SAYISI AZALDI





İlk defa satılan konut sayısı 2020 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,3 azalarak 36 bin 976'a geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,9 oldu.





İkinci el konut satışları ekim ayında 2019'un ekim ayına kıyasla yüzde 10,8 azalarak, 82 bin 598 seviyesine indi.





Ocak-ekim döneminde 1 milyon 280 bin 852 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 arttı.





Yabancılara konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 5 bin 258'e yükseldi. Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 909 konut satın aldı.





Irak'ı sırasıyla 849 konut ile İran, 400 konut ile Rusya Federasyonu, 225 konut ile Afganistan ve 213 konut ile Kazakistan takip etti.