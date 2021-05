Kredi notunda Türkiye, Benin ve Ruanda ile aynı ligde

Büyük fonların ve bankaların bir ülkeye yatırım yapmadan önce dikkat kesildikleri kredi notlarını veren kuruluşlardan biri olan Standard & Poor’s (S&P) Türkiye’ye dair son kararını verdi.







S&P’den yapılan açıklamada Türkiye için not değişikliğine gidilmeyeceği bildirildi. S&P nezdinde hâlihazırda Türkiye’nin döviz cinsinden kredi notu “B+”, yerel para birimi cinsinden kredi notu ise “BB-” ve kredi notu görünümü ise “durağan”.





TÜRKİYE, BENİN VE RUANDA İLE AYNI LİGDE





Türkiye’nin kredi notunun yatırım yapılabilir ülke” seviyesinin 4 basamak altında olduğunu belirten Kronos ekonomi yazarı Turhan Bozkurt, şahsi Twitter hesabında, “Yatırımcıların akıl hocalarından biri olan S&P, Türkiye’nin notunu güncellemedi. Başka bir ifadeyle notu yükseltmek için bir sebep göremiyorum demek istedi. Türkiye; Bolivya, Kenya, Benin, Ürdün ve Karadağ gibi ülkelerle aynı ligde.” ifadelerini kullandı.

S&P’nin takviminde, Türkiye için bir sonraki değerlendirme tarihi 22 Ekim olarak yer alıyor.





KREDİ NOTU NEDİR?





S&P’nin haricinde Fitch ve Moody’s gibi önde gelen kredi derecelendirme kuruluşları hem ülkelere hem de şirketlerle bankalara not veriyor. Kredi notu ülkelerin ya da şirketlerin borçlanmasında maliyeti belirleyen en önemli faktörlerden biri olarak biliniyor.





En iyi not “AAA” iken en zayıf not “CCC”. Notlar A’ya yaklaştıkça daha ucuza ve uzun vadeli borçlanma imkânına kavuşan ülke ya da şirketler not düştükçe daha fazla faiz ödemek mecburiyetinde kalıyor.





Kredi notu hisse senetleri, tahvil piyasalarına yabancı sermaye çekme kapasitesini de belirliyor. Türkiye 1994’ten sonra ilk defa 2013 yılında yatırım yapılabilir ülke” seviyesine çıkmayı başarmıştı.





Ancak hukuk ve demokraside geriye gidişin hızlandığı 2016 yılında bu unvanın kaybeden Türkiye “yatırım yapılabilir ülke” liginden 4 basamak aşağıda.