Samanyolu Haber /Ekonomi / Krediler durdu, ev satışı bıçak gibi kesildi /19 Ekim 2020 14:21

Krediler durdu, ev satışı bıçak gibi kesildi

Konut kredisinde olağanüstü avantaj sunan koşullar sona erince ipotekli satışlar bıçak gibi kesildi ve Eylül’de pandemi öncesine dönüldü.

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Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş’ın verdiği bilgiye göre avantajlı krediyle gerçekleşen ilk el ipotekli konut satışı üç ayda 100 bin adedi bulmadı. Aynı dönemde 212 bin adet ikinci el konut satışı yapıldı.

Konut alımına giden kredilerin üretimi artırıcı bir etki oluşturmadığını ifade eden Aktaş, “Dolayısıyla biz milyarlarca lira krediyi yapılmış, bitmiş, alıcı bekleyen ve ekonomiye doğrudan bir katkı sağlamayacak olan konut stokunun kısmen de olsa eritilmesi için kullanmış durumdayız” dedi. Aktaş şöyle devam etti:
“Bu avantajlı krediyle 96 bin vatandaş ilk kez ev sahibi oldu ya da ikinci evini aldı, müteahhitler de ellerindeki 96 bin evi paraya dönüştürdü. Şimdi bu satışlar konut stokunun eritilmesi ve binlerinin cebine para girmesinden başka ekonomiye doğrudan bir katkıda bulunmuş oldu mu, hayır. Daha da önemlisi bu satışlar bugün için ekonomiyi destekler, üretimi artırır, istihdam sağlar bir niteliğe sahip mi, tabii ki hayır.”

 
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