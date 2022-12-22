Kremlin: ‘ABD, Rusya’ya karşı dolaylı savaş yürütüyor’

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, “Şu ana kadar ne Başkan Biden’ın ne de Başkan Zelenskiy’in Rusya’nın endişelerini dinleme konusunda bir isteklilik olarak algılanabilecek herhangi bir şey söylemediğini üzüntüyle not edebiliriz” dedi.







Peskov, Ukrayna’nın doğusunda kısmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen ve Ukrayna güçleri tarafından düzenli olarak hedef alınan bir bölge olan Donbas’taki yerleşim alanlarının bombalanmaya devam etmesi konusundaki rahatsızlığını dile getirdi. Peskov, Donbas’ta yerleşim alanları bombalanırken Zelenskiy’e barış çağrıları ya da ABD’nin uyarıları olmadığını söyledi.





Zelenskiy, Şubat ayında Ukrayna’da Rus saldırısının başlamasından bu yana ilk yurtdışı ziyareti için dün Washington’a gitti. Ziyareti sırasında, ilk kez Patriot hava savunma sistemi tedariki de dahil olmak üzere yeni mali ve askeri yardım vaatleri aldı.