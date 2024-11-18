Kremlin: ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'yı vurma izni vermesi gerginlikte yeni bir aşama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'da Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulundu. ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla Rusya topraklarını vurması için izin verdiği haberlerini değerlendiren Peskov, haberleri dikkate aldıklarını söyledi.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu konuda daha önce açıklama yaptığına dikkat çekerek, "Bu açıklamaları tekrardan gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. Peskov, "Eğer bu karar alındıysa ve Kiev yönetimine iletildiyse bu, ABD’nin meseleye dahil olması açısından gerginlikte yeni bir aşama ve yeni bir durum söz konusu. Bundan yola çıkıyoruz. Bu konudaki yaklaşımımız anlaşılır vaziyette. Bu konudaki sinyallerimiz Batı tarafından alındı" diye konuştu.





'BU, ABD'NİN ÇATIŞMALARA DAHİL OLMA ŞEKLİNİ KÖKTEN DEĞİŞİTİRİYOR'

Bunun tehlikeli olduğuna işaret eden Peskov, "Bu, onların (Amerikalıların) Ukrayna'daki çatışmalara dahil olma şeklini kökten değiştiriyor" değerlendirmesinde bulundu. Peskov, Ukrayna’daki çatışmaları dondurma yönündeki tekliflere ilişkin ise "Temas hattında çatışmaların dondurulması, Rus tarafı için kabul edilemez" ifadesini kullandı.





ABD basınında Joe Biden yönetiminin, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından Kiev'e, temin edilen uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS) Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiğine dair haberler yayılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10'uncu St. Petersburg Uluslararası Birleşik Kültürler Forumu kapsamında 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya topraklarına saldırmasına izin verilmesinin NATO ülkeleri, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa katılması anlamına geleceğini belirterek, "Böyle olursa bizim için oluşturulacak tehditlere göre gerekli kararları alacağız" ifadesini kullanmıştı.





ZELENSKİY: FÜZELER KENDİ ADINA KONUŞACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, ABD'nin, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanması için izin verdiğine ilişkin tartışmaları değerlendirdi. Ukrayna'yı güçlendirmek amacıyla hazırladıkları "Zafer Planı"nı ortaklarına sunduğunu belirten Zelenskiy, "Ana maddelerden biri ordumuz için uzun menzil kabiliyetidir" ifadesini kullandı.





Zelenskiy, ellerindeki füzelerin Rusya topraklarında kullanılmasına izin verildiğine ilişkin haberlerin basında çokça dillendirildiğini kaydederek, "Eylemler sözle yapılmaz. Bu tür şeylerin ilanı olmaz. Füzeler kendi adına konuşacak" değerlendirmesinde bulundu.