Kremlin: Almanya ve Rusya’nın Ukrayna’daki çözüm konusunda tutumları örtüşmüyor

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Kremlin’in açıklamasına göre, Olaf Scholz’un insiyatifinde gerçekleşen görüşmede iki lider Ukrayna’daki durumla ilgili “samimi ve ayrıntılı bir fikir alışverişi” yaptı.



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Scholz’un Putin ile yaptığı telefon görüşmesini, iki tarafın Ukrayna konusunda pozisyonlarını karşılaştırma girişimi olarak değerlendirdi. Peskov, Berlin’in durumu ilk elden öğrenme çabasını olumlu karşıladıklarını ifade etti.



Peskov, Almanya ve Rusya’nın Ukrayna’daki çözüm konusundaki tutumlarının örtüşmediğini vurgulayarak, “Scholz’un tutumu herkes tarafından biliniyor ve Avrupalı politikacılar bunu sık sık tekrarlıyor.



Başkan Putin, Scholz’a duruma dair Rusya’nın bakış açısını, gelişme olasılıklarını ve çatışmanın çözümüne ilişkin şartlarımızı açık bir şekilde anlattı,” dedi.



Putin’den “yeni bölgesel gerçeklere” vurgu



Görüşmede, Putin’in Haziran ayında yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, çatışmanın çözümü için Rusya’nın belirlediği koşulların yeniden gündeme getirildiği belirtildi. Putin’in, çözüm anlaşmalarının Rusya’nın güvenlik çıkarlarını dikkate alması, “yeni bölgesel gerçeklere” dayanması ve çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasını içermesi gerektiği yönündeki tutumunu bir kez daha vurguladığı bildirildi.



Scholz ile Putin arasındaki bu görüşme, yaklaşık iki yıl aradan sonra gerçekleşen ilk temas oldu. Berlin, görüşmede Scholz’un Rusya’dan Ukrayna ile müzakerelere başlamasını ve çatışmaya son verilmesini talep ettiğini açıkladı. Buna karşılık Moskova, NATO’nun politikalarını ve Ukrayna’nın Rusya karşıtı bir üs haline getirilmesini sorunun temel nedenleri olarak gördüğünü yineledi.



Görüşmenin, Rusya ile Almanya arasında Ukrayna konusunda farklılıkların sürdüğünü bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.