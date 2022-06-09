Samanyolu Haber /Gündem / Kremlin cephesi Türkiye ile ilgili haberi doğrulamadı /09 Haziran 2022 22:58

Kremlin cephesi Türkiye ile ilgili haberi doğrulamadı

Tahıl tedariğinde rahatlama sağlanması adına Kırım üzerinden Türkiye ve sonrasında da Ortadoğu'ya bir tahıl transferi olabileceği yönündeki haberlerin Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından doğrulanmadığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve Artem Kreminsky imzası taşıyan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna topraklarında üretilen tahılın Türkiye ya da Ortadoğu ülkelerine satışı konusunda anlaşmalar yapıldığı yönündeki doğrulamadı.

Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Ukrayna’da Rusya güçlerinin denetiminde olan Melitopol’den tahıl yüklü trenlerin Kırım’a doğru yola çıktığı, tahılın buradan da Türkiye ve Ortadoğu ülkelerine tedarik edilebileceği yönündeki haberler soruldu.

Peskov, bu ülkelerle tahıl satışına ilişkin bir anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin, Ukrayna tahılının ülkeden güvenli bir biçimde çıkarılması konusunda bir anlaşmaya varılmadığını söyledi: “Hayır, henüz kesin bir anlaşmaya varılmadı, çalışmalar devam ediyor.”

Kremlin Sözcüsü, tahılın Melitopol’den Kırım’a gönderildiği yönündeki haberleri de doğrulayamayacağını, bu konuda bilgi sahibi olmadığını kaydetti.

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