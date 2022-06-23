Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin cephesi Ukrayna'yla barış yapılması için şartını açıkladı /23 Haziran 2022 21:36

Kremlin cephesi Ukrayna'yla barış yapılması için şartını açıkladı

ABD merkezli National Interest dergisinde yayınlanan ve Rusya şle Ukrayna arasındaki barışı ele alan makaleyi değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un, barış planının ancak Moskova yönetiminin taleplerinin Kiev yönetimi tarafından yerine getirilmesi halinde mümkün olacağını söylediği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD'li National Interest dergisinde yayınlanan 'Ukrayna barış planı' hakkında bilgileri olmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, barış planının ancak Moskova'nın taleplerinin Kiev tarafından yerine getirilmesi halinde mümkün olacağını vurguladı.

National Interest dergisi, Ukrayna'daki durumla ilgili yayınladığı bir makalede çatışmaların barışçıl çözümüne yönelik bir plana yer verdi. Kremlin'in planı inceleme fırsatı olup olmadığının sorulması üzerine Peskov, "Hayır, planı okuma fırsatımız olmadı. Barış planına gelirsek, bu ancak Ukrayna'nın Rus tarafının tüm taleplerini yerine getirmesi sonrası mümkün" yanıtını verdi.

Peskov, Rusya'nın taleplerinin neler olduğuna dair soru karşısındaysa "Ukrayna hepsini çok iyi biliyor" demekle yetindi.

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