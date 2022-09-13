Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin cephesinden Erdoğan ile ilgili yeni açıklama /13 Eylül 2022 21:33

Kremlin cephesinden Erdoğan ile ilgili yeni açıklama

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) için Özbekistan'da yapılması planlanan toplantıda bir araya geleceği açıklanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olası görüşmesine ilişin, Kremlin cephesinden yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in birar araya geleceği ifade edilen Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantı planı öncesinde, Kremlin cephesinden olası görüşmenin içeriği konusunda bir açıklama yapıldığı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında yapacakları görüşmeye dair açıklamasında "Semerkant’taki görüşmenin önemli bir kısmı Soçi’de varılan anlaşmaların devamı olarak ekonomik konulara ayrılacak” dedi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin’in 15-16 Eylül'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirve Toplantısı için Özbekistan'ın Semerkant şehrine gerçekleştireceği ziyarete ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Uşakov, "Liderler telefon dahil sürekli diyalog halindeler. Müzakere edilen, Türkiye’nin tahıl gibi son derece olumlu rol oynadığı çok sayıda konu var. Erdoğan ve Putin görüşmesinde çok sayıda konu istişare edilecek. Semerkant’taki görüşmenin önemli bir kısmı Soçi’de varılan anlaşmaların devamı olarak ekonomik konulara ayrılacak” diye konuştu.
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