Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin cephesinden 'Rusya hazır' açıklaması geldi /15 Şubat 2022 23:35

Kremlin cephesinden 'Rusya hazır' açıklaması geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizi ve Rusya için güvenlik garantileri ile ilgili görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizi ve Rusya için güvenlik garantileri ile ilgili görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

CNN’e konuşan Peskov, “Başkan Putin her şeyden önce her zaman görüşmeler ve diplomasi talep etmiştir. Putin aslında Rusya için güvenlik garantileri konusunu gündeme getirdi” ifadesini kullandı.

“Ukrayna sorunun sadece bir parçası, Rusya için daha büyük bir güvenlik garantisi sorununun parçası” diyen Sözcü, “Ve tabii ki, Başkan Putin görüşmeler yürütmeye hazır” diye ekledi.


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