Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin cephesinden yeni Erdoğan açıklaması /14 Haziran 2022 22:54

Kremlin cephesinden yeni Erdoğan açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapılacak Ukrayna konulu bir görüşmenin şu anda yer almadığını söyledi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapılacak Ukrayna konulu bir görüşmenin şu anda yer almadığını söyledi.

Erdoğan’la Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması konusunu ele alacakları bir görüşmenin Putin’in programında yer alıp almadığı sorusu üzerine, Peskov, “Devlet Başkanı’nın (Putin) programında şu an için böyle bir görüşme yok. Fakat gerekmesi hâlinde Erdoğan ile yapılacak görüşmeleri oldukça kısa süre içinde programa ekleyebiliyoruz. Şu an için böyle bir görüşmeye dair nihai bir anlaşmaya varılmış değil” dedi.

Kremlin Sözcüsü, “Şunu da belirtmek gerekir ki Ukrayna tarafının bir şeyleri ülkeden çıkarmayı isteyip istemediğine dair ya da bunun nasıl yapılacağına dair bir sinyal almadık” diye ekledi.

Peskov’un söz konusu açıklamaları, Erdoğan’ın, Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna tahılını ülkeden çıkarmak için koridor oluşturulmasını ele alacakları görüşmeler yapacağını söylemesini izledi.

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