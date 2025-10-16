Kremlin’de sürpriz görüşme: Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şaraa Moskova’da

Samanyoluhaber.com - Moskova





Putin ile Ahmed eş-Şaraa, Kremlin’de ilk kez bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki uzun yıllara dayanan dostane ilişkiler vurgulandı ve yeni Suriye’nin yeniden inşasında Rusya’nın rolüne dikkat çekildi.





Vladimir Putin, Rusya ile Suriye arasında 1944 yılında kurulan diplomatik ilişkilerin 80 yılı aşkın süredir devam ettiğini hatırlatarak ilişkilerin her zaman dostane nitelikte olduğunu belirtti. Putin, Rusya’nın her zaman Suriye halkının çıkarlarını gözettiğini ifade etti. Ayrıca Rusya’da eğitim alan Suriyelilerin gelecekte Suriye devlet yapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.





Putin, Suriye’de yapılan parlamento seçimlerini büyük bir başarı olarak nitelendirdi ve bu seçimlerin toplumun konsolidasyonuna katkı sunacağını ifade etti. Geçiş döneminin zorlu olduğunu belirten Putin, Rusya’nın Suriye Dışişleri Bakanlığı ile düzenli istişarelere hazır olduğunu da açıkladı.





Rusya’nın desteğine ihtiyaç vurgusu





Ahmed eş-Şaraa ise yeni Suriye yönetiminin Rusya ile ilişkilerin tüm boyutlarını yeniden canlandırmayı hedeflediğini belirtti. Rusya’nın yeni Suriye’nin gelişiminde ciddi bir role sahip olacağını vurguladı. Şaraa, Suriye’nin birçok alanda Rusya’nın desteğiyle önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi.





Eş-Şaraa, Moskova ile Şam arasında imzalanmış tüm anlaşmalara saygı duyduklarını ve ikili ilişkilerin yeni bir karaktere kavuşturulacağını ifade etti. İki ülke arasında maddi işbirliği dahil olmak üzere güçlü işbirliği köprüleri bulunduğunu dile getirdi.





Görüşme, Suriye’nin Rusya ile mevcut anlaşmalara bağlılığını teyit etmesi açısından önem taşıdı. Uzmanlara göre bu tutum, özellikle Rusya’nın Lazkiye’deki askeri varlığı ve Hmeymim Üssü’nün korunması açısından belirleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor.





İkili ilişkilerin yeniden düzenlenmesi asıl hedef





Suriye resmi haber ajansı SANA, iki liderin görüşmesinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel meselelerin ele alınmasının planlandığını, ziyaretten kısa bir süre önce duyurdu.





Suriye cumhurbaşkanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada, eş-Şara'nın ziyaretinin ana hedeflerinin "ikili ilişkilerin yeniden düzenlenmesi" ve "siyasi-ekonomik işbirliği perspektiflerinin incelenmesi" olduğu belirtildi. Görüşmede, "karşılıklı çıkar sağlayan bölgesel ve uluslararası gelişmelerin" de masaya yatırılacağı ifade edildi.