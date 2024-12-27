Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin’den açıklama: Yolcu uçağını Rusya mı düşürdü? /27 Aralık 2024 11:18

Kremlin’den açıklama: Yolcu uçağını Rusya mı düşürdü?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan’da düşen Azerbaycan Hava Yolları’na ait yolcu uçağının Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü iddialarına yanıt verdi.

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları'na ait ‘Embraer 190’ tipi yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

Uçakta 5'i mürettebat 62'si yolcu olmak üzere toplam 67 kişi bulunuyordu. Yolculardan 37'sinin Azerbaycan, 6'sının Kazakistan, 3'ünün Kırgızistan ve 16'sının Rusya vatandaşı olduğu açıklandı.

Kazada 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise kurtarıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov uçağın Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, “Soruşturmanın sonuçlarından önce herhangi bir hipotez ortaya atmak yanlış olur. Elbette bunu yapmayacağız. Kimse yapmamalı. Soruşturma tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan basın kuruluşu caliber.az, hükümet kaynaklarına dayandırdığı 26 Aralık tarihli haberinde, "Ön soruşturma sonuçları, Bakü'den Grozni'ye gitmekte olan Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) uçağının, Grozni'ye yaklaşırken Rus hava savunma sistemi Pantsir-S tarafından hedef alınarak düşürüldüğünü gösteriyor" ifadelerine yer vermişti.

Caliber.az ayrıca, Rus elektronik harp (EW) sistemlerinin kullanımı sonucu Azerbaycan uçağının iletişim sisteminin tamamen devre dışı kaldığını öne sürdü. Habere göre bu kesinti, uçağın Rus hava sahası içinde radarlardan kaybolmasına ve Hazar Denizi üzerinde tekrar görünmesine neden oldu.

Rus makamları, başlarda kazanın kuş çarpması sonrası yapılan acil iniş girişimi sırasında meydana geldiğini iddia ederken, düşen uçağın enkazından çekilen görüntülerde, uçağın dışında ve yolcu kabininde nasıl oluştuğu henüz tespit edilemeyen delikler dikkat çekti.
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