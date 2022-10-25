Kremlin’den Ankara’nın doğalgazda borç erteleme talebine cevap

Kremlin, Ankara’nın doğalgazda borç erteleme ve ücret indirimi talebine cevap verdi. Nurettin Nebati’nin Rusya'dan doğal gaz ödemelerinde indirim ve erteleme istedikleri yönündeki açıklamalarını Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yorumladı.







Gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Gaz ticaretinde dünya konjonktürü var. Ve kimse makul olanın dışına çıkma niyetinde değil. Bunu Türk ortaklarımız da anlıyor. Bu noktada endişelenmek için herhangi bir sebep görmüyoruz” ifadelerini kullandı.





Peskov, Türkiye'nin şu anda Rus gazının en büyük alıcılarından biri olduğunu söyledi. Ankara'nın gaz ödemelerinde indirim ve erteleme alma konumunu kötüye kullanmayacağından emin olduklarını vurguladı.





Peskov, "Gaz ticaretinde küresel bir konjonktür var. Bunu hem Türk ortaklarımız hem de biz anlıyoruz ve kimse makul sınırın dışına çıkma niyetinde değil. Bu nedenle böyle bir çekince duymak için hiçbir gerekçe görmüyoruz" yanıtını verdi.





Gaz tedarikiyle ilgili konuların en üst düzeydekiler de dahil çeşitli düzeylerde yürütülen temaslarda gündeme alındığını anlatan Peskov, "Türkiye, kolektif Batı ülkelerinden farklı bir tutum sergiliyor, Türkiye arabuluculuk hizmetlerini kullanma fırsatını elinde tutuyor, ülkemizle ticari ve ekonomik ilişkilerini sürdürürken ulusal çıkarlarını gözetiyor. Kolektif Batı'nın yaptırımlarına katılmadı ve bu açıdan hem Türk halkı için hem de ikili ilişkilerimiz açısından olumlu bir şekilde ayrışıyor" ifadelerini kullandı.