Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin’den Kılıçdaroğlu’nun “seçime müdahale ediliyor” iddiasına yanıt /12 Mayıs 2023 16:38

Kremlin’den Kılıçdaroğlu’nun “seçime müdahale ediliyor” iddiasına yanıt

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece Rusya'ya yönelik yaptığı paylaşımlara Kremlin'den yanıt geldi.

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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün  gece, Twitter'dan yaptığı paylaşıma Kremlin’den yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde kişisel Twitter hesabından, “Sevgili Rus Dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız” demişti.

Hem Türkçe hem de Rusça yapılan açıklamalara yanıt Kremlin’den geldi. Açıklamayı Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptı. Peskov, Rusya’nın seçime müdahale ettiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bunun yalancılar tarafından tertiplendiğini söyledi.

“BUNLARI İLETENLER YALANCIDIR”

Peskov, Rusya’nın Türkiye ile ilişkilerine “ölçülemeyecek şekilde” değer verdiğini dile getirdi.

Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan Peskov tarafından yapılan açıklamada, “Rusya’nın Türkiye’deki seçimlere müdahale edeceğine dair iddiaları neyin tetiklediğini bilmiyoruz. Türkiye’de ana muhalefetin adayına bu iddiaları ileten her kimse yalancıdır” denildi.
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