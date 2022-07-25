Kremlin’den Odessa limanına saldırı açıklaması

İstanbul’da Ukrayna ile Rusya arasında varılan ‘tahıl koridoru’ anlaşmasından bir gün sonra, Ukrayna’nın önemli liman kentlerinden Odessa’da meydana gelen füze saldırısı gündemdeki yerini koruyor.





Ukrayna, saldırıyı Rusya’nın gerçekleştirdiğini savunurken, uluslararası kamuoyundan da tepkiler yükselmişti. Bugün Kremlin’den konuyla ilgili açıklama geldi.









Kremlin’den yapılan açıklamada, Odessa’ya yönelik saldırılarda ‘tahıl ticareti yapılan liman’ın değil, altyapı tesislerinin hedef alındığı belirtilirken, bu durumun varılan anlaşmayı veya ‘tahıl koridoru’nu etkilemeyeceği savunuldu.





Rusya Savunma Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Odessa limanındaki bir Ukrayna savaş gemisini ve ABD tarafından sağlanan Harpoon gemisavar füzelerinin bulunduğu bir depoyu imha ettiğini öne sürmüştü.