Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin’den Orta Doğu diplomasi: Putin liderlerle konuştu /14 Haziran 2025 12:01

Kremlin’den Orta Doğu diplomasi: Putin liderlerle konuştu

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmeleri yaptı.

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Putin'in İran liderine İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiği ve saldırıları BM Antlaşması ile uluslararası hukukun ihlali olarak kınadığı belirtildi. 

Rus lider, İran'ın nükleer programına ilişkin sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Rusya, taraflar arasında arabuluculuk yapmaya hazırdır" mesajını verdi.

Netanyahu ile yaptığı görüşmede Putin, İran'ın nükleer programına ilişkin tüm sorunların yalnızca siyasi-diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Rusya'nın bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için taraflarla temaslarını sürdüreceği ifade edildi.

Kremlin’in ilk açıklamasında “endişe” ve “kınama” vardı

Kremlin açıklamasında, "Moskova, hem Tahran hem de Tel Aviv yönetimleriyle diyalog kanallarını açık tutacaktır" denildi.

Kremlin, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarına ilişkin ilk resmi tepkisinde “endişe” ve “kınama” vardı.

Kemlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada, "Rusya, İsrail ile İran arasındaki gerilimin keskin biçimde tırmanmasından derin endişe duymaktadır ve bu gelişmeyi kınamaktadır" ifadelerini kullandı.

Putin'den Anlık İzleme

Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı, Dış İstihbarat Servisi (SVR) ve Dışişleri Bakanlığı kanallarıyla bölgedeki gelişmeleri anlık olarak takip ettiğini belirtti. "Cumhurbaşkanımız, Orta Doğu'daki olaylara ilişkin tüm kurumlarımızdan gerçek zamanlı raporlar almaktadır" dedi.
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