Samanyolu Haber /Gündem / Kremlin’den Twitter’a uyarı: “Rusya karşıtı propaganda kabul edilemez” /30 Mart 2021 09:39

Kremlin’den Twitter’a uyarı: “Rusya karşıtı propaganda kabul edilemez”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Twitter'ın bazı Rus hesaplarını bloke etmesini eleştirdi. Peskov yaptığı açıklamada "Çifte standart ve Rusya karşıtı propaganda kabul edilemez" dedi.

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Peskov, Twitter'ın Rus hesapları engellemesine yönelik eleştirilerde bulundu. Rus Argumenti i Fakty gazetesine konuşan Peskov, Rusya'ya karşı çifte standart uyguladığına dikkat çekerek, Rusya karşıtı propagandanın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Çifte standartlar, askeri ve siyasi ittifaklarla ilgili manipülasyonlar ve Rusya karşıtı propagandayı herkes görüyor. Bu olmamalı” diyen Peskov, şunları söyledi:

"Bunun bu şirketin işiyle hiçbir ilgisi yok, değil mi? Bu, şirketler bir araç olarak kullanıldığı için oluyor. Yani, bir şirket yabancı meslektaşlarına siyasetle uğraşmak istemediğini, ancak yalnızca piyasada çalışmak ve para kazanmak istediğini söyleyebilirse ve yerel yasalara uymaya hazırsa, o zaman orada sorun olmayacak."
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