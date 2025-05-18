Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin doğruladı: Trump, Putin'le görüşecek /18 Mayıs 2025 12:18

Kremlin doğruladı: Trump, Putin'le görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile pazartesi günü telefonda görüşeceğini açıkladı. Açıklamaya Rusya'dan cevap geldi.

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ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşeceğini duyurdu.

Ukrayna ve Rusya arasındaki ateşkes görüşmeleri süreci hakkında açıklamalarda bulunan Trump, pazartesi günü Putin ve Zelenski ile telefonda görüşeceğini belirtti. Trump, görüşmede ateşkesin yanı sıra ticaret gündeminin de olacağını söyledi.

NATO ÜYESİ ÜLKELERLE DE GÖRÜŞECEK
Halktv'de yer alan habere göre Trump tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile konuşacağım. Umarım verimli bir gün olur, bir ateşkes gerçekleşir ve bu çok şiddetli savaş, hiç olmaması gereken bir savaş sona erer. Tanrı hepimizi korusun" ifadelerini kullanan ABD Başkanı, ardından Zelenski ile birlikte NATO'nun çeşitli üyeleriyle görüşeceğini aktardı.

GÖRÜŞMEYİ KREMLİN DE DOĞRULADI
Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Başkanı Trump ile görüşme yapacağını Kremlin de doğruladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, liderlerin yarın telefonla görüşeceğini teyit etti. Rusya’nın TASS haber ajansına konuşan Peskov, "Görüşme hazırlanıyor" dedi.
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