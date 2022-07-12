Kremlin duyurdu: Putin ile Erdoğan Tahran'da buluşacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geleceği açıklandı.





Kremlin'den yapılan açıklamada üç liderin 19 Temmuz'da Tahran'da bir araya geleceği belirtildi.





Putin'in Tahran'a yapacağı bu ziyaret Rus liderin Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana ikinci yurt dışı gezisi olacak.





Putin haziran sonunda da Orta Asya'ya giderek burada bir zirveye katılmıştı.





Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili henüz Ankara'dan bir açıklama yapılmadı.