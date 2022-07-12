Samanyolu Haber /Gündem / Kremlin duyurdu: Putin ile Erdoğan Tahran'da buluşacak /12 Temmuz 2022 13:51

Kremlin duyurdu: Putin ile Erdoğan Tahran'da buluşacak

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in gelecek salı günü Tahran'a giderek Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşeceği belirtildi

SHABER3.COM

 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geleceği açıklandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada üç liderin 19 Temmuz'da Tahran'da bir araya geleceği belirtildi.
 
Putin'in Tahran'a yapacağı bu ziyaret Rus liderin Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana ikinci yurt dışı gezisi olacak.

Putin haziran sonunda da Orta Asya'ya giderek burada bir zirveye katılmıştı.

Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili henüz Ankara'dan bir açıklama yapılmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kremlin duyurdu: Putin ile Erdoğan Tahran'da buluşacak Sonraki Haber >>

"Amerika’nın Stonehenge'i" olarak bilinen yapı havaya uçuruldu

Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

Time to Help gönüllerin kapısını kurbanla çaldı

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

Cevheri Güven, Soylu ve çetesinin bayramını zehir etti

[ Harun Tokak] Hanımeli Sokak

[ Harun Tokak] Hanımeli Sokak

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

Süleyman Soylu yine alay konusu oldu!

Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı

Siyanür skandalının üzeri kapatılmış

Siyanür skandalının üzeri kapatılmış

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:49:16