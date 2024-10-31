Kremlin: Müzakereler için Ukrayna askerinin önce Kursk’tan çekilmesi gerek

Samanyoluhaber.com - Moskova





Peskov, Rusya’nın Ukrayna ile barış görüşmelerine başlama konusunda kesin bir duruş sergilediğini iddia etti.





Ağustos ayında benzer istişarelerin, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine sızması nedeniyle kesintiye uğradığı ifade edildi.





Eylül başında ise Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerini tamamen dışlamadıklarını belirtmiş, ancak ilk olarak Kursk bölgesindeki Ukrayna güçleriyle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.





Enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurma konusu





Financial Times’ın, Rusya ve Ukrayna’nın enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurma konusunda istişarelerde bulunduğu iddialarına da yanıt veren Peskov, medyada “yalan haberlerin gerçekmiş gibi aktarılmasının” giderek arttığını belirtti ve saygın yayınların dahi bu hataya düştüğünü söyledi.





“Başkan’ın barış girişimi için temel koşulu” diyen Peskov, Rusya’nın kendi topraklarından Ukrayna kuvvetlerinin tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı.





FT, ayrıca Katar’ın iki ülke arasında arabuluculuk yaptığını ve Moskova ile Kiev’in enerji altyapısına saldırıları azaltma konusunda görüşmeler yaptığını iddia etti. Gazeteye göre, kış sezonu öncesinde potansiyel bir anlaşma, Ukrayna açısından kritik önem taşıyor.





Kuzey Koreli Askerler Kursk Bölgesinde Konuşlandırıldı





Aynı zamanda Financial Times’ın haberine göre, yaklaşık 3.000 Kuzey Koreli asker, Ukrayna sınırına 50 kilometre mesafedeki Rusya’nın Kursk bölgesinde konuşlanmış durumda.





Bu kuvvetlerin birkaç yüzü özel kuvvetlerden, geri kalanı ise düzenli birliklerden oluşuyor.





Güney Kore, bu ayın başında Rusya’ya gönderilen ilk birliğin, Kuzey Kore’nin elit hafif piyade birliği olan “Fırtına Kolordusu”na bağlı 11. Ordusu’ndan olduğunu belirtti.





Ukraynalı kaynaklar, askerlerin olası bir saldırı dalgasında öne sürüleceğini iddia ederken, Güney Koreli uzman Yang Wook, bu stratejinin etkinliğini sorguluyor. Yang’a göre, Kuzey Koreli askerlerin Rusça bilmemesi ve iki ordu arasındaki stratejik farklılıklar, operasyonel uyumu oldukça zorlaştırabilir. Bu nedenle Kuzey Koreli birliklerin savunma amaçlı konuşlandırılmasının daha mantıklı olduğu düşünülüyor.