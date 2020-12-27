Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin: Putin Sputnik V aşısı olacak /27 Aralık 2020 17:00

Kremlin: Putin Sputnik V aşısı olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinde geliştirilen Covid-19 aşısı Sputnik V'i yaptıracağı açıklandı. 68 yaşındaki Putin'in resmi işlemler tamamlandıktan sonra aşı olacağı belirtildi.

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sputnik V aşısını yaptırma kararı aldığını açıkladı. Rus devlet televizyonu Rossiya 1'e konuşan Peskov, "Aşı olacağını söyledi. Bu kararı verdi ve resmi işlemlerin tamamlanmasını bekliyor dedi.

Rusya'da, Faz-3 çalışmaları tamamlanmadan tescillenen Sputnik V aşısı aralık ayından bu yana gönüllülere yapılıyor. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bugün yaptığı açıklamada kentte yaşayan 60 yaş üzerindeki kişilerin de yarından itibaren aşı için başvuruda bulunabileceğini belirtti.  

Putin ağustos ayında, kızlarından birinin Sputnik V aşısının klinik deneylerine katıldığını ve kendisini iyi hissettiğini söylemişti. 
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